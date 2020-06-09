Женщины, застрявшие на карантин в Кыргызстане, начали возвращаться в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Гражданок Кыргызстана, состоящих в браке с гражданами Узбекистана, и оказавшихся на время карантина в КР, начали пропускать в РУз через контрольно-пропускной пункт "Дустлик" ("Достук") в Оше. Об этом 9 июня сообщила администрация омбудсмена Кыргызстана.

Согласно официальному заявлению, был составлен список женщин, которые приехали в Кыргызстан навестить своих родственников до введения карантина из-за коронавируса и не смогли вернуться в Узбекистан. Женщины на основании этого списка пересекают границу каждый день.

Министерства иностранных дел двух стран договорились, что женщины до возвращения в Узбекистан будут помещены на 14-дневный карантин. Однако из-за ограниченного количества мест в обсервации они размещаются там по очереди. Список женщин, которые хотят вернуться в свои семьи, составляется Посольством Узбекистана в Кыргызстане.

Первая группа из 50 женщин, которая приехала из Узбекистана в Кыргызстан навестить родственников и застряла из-за карантина, была отправлена в Узбекистан 23 мая.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов 22 мая направил письмо в МИД КР с просьбой обсудить с коллегами из Узбекистана возможные пути решения проблем соотечественниц.

«На контрольно-пропускном пункте «Достук» Кара-Суйского района Ошской области, с введением карантина и ограничений на пересечение межгосударственной границы, более 100 гражданок Кыргызстана, состоящих и проживающих в браке с гражданами Узбекистана, не могут попасть ни на территорию Кыргызстана, ни в Узбекистан. Кроме того, поскольку они еще не получили гражданство Узбекистана, каждые два месяца им приходится выезжать в Кыргызстан и потом снова возвращаться к своим мужьям и детям в Узбекистан», - отмечалось в письме омбудсмена.



