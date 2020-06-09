В Нур-Султане мужчина бросался с ножом на проезжающие машины. Видео

- Казахстан, происшествия
- 15:07, 09 июня 2020
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CentralAsia (KZ) - Столичная полиция Казахстана задержала пьяного мужчину, который бросался с ножом на проезжающие машины.
Инцидент произошел ночью 8 июня в районе проспекта Абая и улицы Янушкеевича.
Как сообщили в Департаменте полиции Нур-Султана, пьяный нарушитель шел по дороге, точил нож и бросался на автомашины.
Дебоширом оказался 29-летний житель Нур-Султана. С места происшествия изъяты нож и точило для ножа.
Видео: Polisia.kz
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