[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Нур-Султане мужчина бросался с ножом на проезжающие машины. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  Столичная полиция Казахстана задержала пьяного мужчину, который бросался с ножом на проезжающие машины.

Инцидент произошел ночью 8 июня в районе проспекта Абая и улицы Янушкеевича.

Как сообщили в Департаменте полиции Нур-Султана, пьяный нарушитель шел по дороге, точил нож и бросался на автомашины.

Дебоширом оказался 29-летний житель Нур-Султана. С места происшествия изъяты нож и точило для ножа.

Видео: Polisia.kz

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане от коронавируса скончались еще три пациента
  • В Туркменистане бюджетники месяцами не получают зарплату, - СМИ
  • ВБ прогнозирует замедление роста экономики Узбекистана до 1,5%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com