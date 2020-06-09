Коронавирус: Минздрав Монголии разработал рекомендации для продуктовых магазинов и ТЦ

- Монголия, происшествия
- 15:16, 09 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Министерство здравоохранения Монголии консультирует продуктовые магазины и торговые центры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В организации:
- Каждое утро измерять температуру тела у всех работников;
- Держать дистанции и делать отметку дистанции;
- Чистить и дезинфицировать твердые поверхности, такие как ларьки, тележки, корзины, двери, ручки холодильников и щипцы для еды, не реже 3 раз в день с помощью 0,25 мл раствора белизны (хлорсодержащего) в 1 л воды;
- Протирать портативное платежное устройство pos-терминал спиртовым раствором;
- Не размещать непосредственно потребляемые продукты, такие как фрукты и молочные продукты, на открытом воздухе;
- Не делать дегустацию;
- Подавать клиентам с перчатками или щипцами;
- Протирать упаковку влажной тканью;
- Поместить дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;
- Регулярно проветривать помещение;
- Очищать твердые поверхности, такие как палубы, стулья, ручки лифта и пол, хлорсодержащем раствором не менее 3 раз в день;
- Поместить мыло для рук и салфетки в туалете;
- Чистить и дезинфицировать туалеты не менее 3 раз в день.
Сотрудникам:
- Носить защитный экран или маску для лица;
- Носить перчатки;
- Мыть руки тщательно;
- Иметь информацию о Covid-19;
- Позвонить 119 или 80086829, если у вас есть такие симптомы, как лихорадка, кашель или боль в груди.
Для клиентов:
- Носить маску;
- Взять с собой дезинфицирующее средство для рук и влажные салфетки;
- Держать дистанции 1,5-2 метра между людьми;
- Не трогать продовольственные товары, брать щипцами;
- Не делать дегустации;
- Не трогать много продуктов;
- Старайтесь не касаться лица, рта или носа грязными руками;
- Избегать наличных денежных расчетов в максимально возможной степени;
- Протирать контейнеры и упаковку водой с мылом;
- Тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды;
- Немедленно бросать упаковки продуктов;
- Мыть руки с мылом.