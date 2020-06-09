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  9 июня 2020
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Коронавирус: Минздрав Монголии разработал рекомендации для продуктовых магазинов и ТЦ

CentralAsia (MNG) -  Министерство здравоохранения Монголии консультирует продуктовые магазины и торговые центры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.


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В организации:

- Каждое утро измерять температуру тела у всех работников;

- Держать дистанции и делать отметку дистанции;

- Чистить и дезинфицировать твердые поверхности, такие как ларьки, тележки, корзины, двери, ручки холодильников и щипцы для еды, не реже 3 раз в день с помощью 0,25 мл раствора белизны (хлорсодержащего) в 1 л воды;

- Протирать портативное платежное устройство pos-терминал спиртовым раствором;

- Не размещать непосредственно потребляемые продукты, такие как фрукты и молочные продукты, на открытом воздухе;

- Не делать дегустацию;

- Подавать клиентам с перчатками или щипцами;

- Протирать упаковку влажной тканью;

- Поместить дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;

- Регулярно проветривать помещение;

- Очищать твердые поверхности, такие как палубы, стулья, ручки лифта и пол, хлорсодержащем раствором не менее 3 раз в день;

- Поместить мыло для рук и салфетки в туалете;

- Чистить и дезинфицировать туалеты не менее 3 раз в день.

Сотрудникам:

- Носить защитный экран или маску для лица;

- Носить перчатки;

- Мыть руки тщательно;

- Иметь информацию о Covid-19;

- Позвонить 119 или 80086829, если у вас есть такие симптомы, как лихорадка, кашель или боль в груди.

Для клиентов:

- Носить маску;

- Взять с собой дезинфицирующее средство для рук и влажные салфетки;

- Держать дистанции 1,5-2 метра между людьми;

- Не трогать продовольственные товары, брать щипцами;

- Не делать дегустации;

- Не трогать много продуктов;

- Старайтесь не касаться лица, рта или носа грязными руками;

- Избегать наличных денежных расчетов в максимально возможной степени;

- Протирать контейнеры и упаковку водой с мылом;

- Тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды;

- Немедленно бросать упаковки продуктов;

- Мыть руки с мылом.

Коронавирус в Монголии
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