В Сурхандарье арестована группа «джихадистов»

CentralAsia (UZ) - Группа участников запрещенного экстремистского движения "Джихадисты" была задержана 8 июня в Байсунском районе Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Как сообщается, операция по задержанию джихадистов была проведена в сотрудничестве с Сырдарьинским областным управлением внутренних дел и Службой государственной безопасности.

По данным МВД, в ходе обыска в домах задержанных на мобильных телефонах и компьютерах была обнаружена запрещенная литература. Они не только хранили эти публикации, но и распространяли их.

Предварительное расследование показало, что члены экстремистской группировки отправились в Россию в качестве рабочих-мигрантов, где попали под влияние международных террористических организаций. Было установлено, что вернувшись на родину, на территории своего района они создали ячейку экстремистского движения "Джихадисты", проводили пропагандистскую работу среди своих родственников и распространял экстремистские материалы.

В настоящее время назначены судебно-литературные экспертизы и ведется следствие.

В январе МВД Узбекистана сообщило о задержании джихадистов в Ташкенте сотрудниками Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности. А в конце мая текущего года члены запрещённой группировки "Хизб ут-Тахрир" были арестованы в городе Фергане.