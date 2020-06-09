[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Сурхандарье арестована группа «джихадистов»

CentralAsia (UZ) -  Группа участников запрещенного экстремистского движения "Джихадисты" была задержана 8 июня в Байсунском районе Сурхандарьинской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Как сообщается, операция по задержанию джихадистов была проведена в сотрудничестве с Сырдарьинским областным управлением внутренних дел и Службой государственной безопасности.

По данным МВД, в ходе обыска в домах задержанных на мобильных телефонах и компьютерах была обнаружена запрещенная литература. Они не только хранили эти публикации, но и распространяли их.

Предварительное расследование показало, что члены экстремистской группировки отправились в Россию в качестве рабочих-мигрантов, где попали под влияние международных террористических организаций. Было установлено, что вернувшись на родину, на территории своего района они создали ячейку экстремистского движения "Джихадисты", проводили пропагандистскую работу среди своих родственников и распространял экстремистские материалы.

В настоящее время назначены судебно-литературные экспертизы и ведется следствие.

В январе МВД Узбекистана сообщило о задержании джихадистов в Ташкенте сотрудниками Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности. А в конце мая текущего года члены запрещённой группировки "Хизб ут-Тахрир" были арестованы в городе Фергане.

print
  • Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7 млн человек
  • В Ташкенте закончено строительство линии метро «Дустлик-Куйлюк» (видео)
  • В Узбекистане правозащитников, мониторящих детский труд, принудительно посадили под домашний карантин - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com