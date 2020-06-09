В Туркменистане бюджетники месяцами не получают зарплату, - СМИ

CentralAsia (TM) - Бюджетники Туркменистана несколько месяцев не получают зарплату. Наличие проблемы был вынужден признать и президент Туркменистана.

«Цементный завод в Лебапе не выплатил сотрудникам зарплату за март, Нефтеперерабатывающий завод в Сейди с апреля, школы, больницы и дома культуры не выплатили зарплат за май», - сообщил корреспондент Азатлыка в Лебапе. По его словам, в наиболее тяжелом положении оказались сотрудники учреждений сферы сельского хозяйства. Им заработную плату не дают с января.

Зарплату за май не выплатили своим сотрудникам некоторые столичные госучреждения и предприятия. По словам одного из корреспондентов Азатлыка, зарплаты еще нет, но на банковские карточки перечислили пенсии и пособия. В связи с этим перед полупустыми банкоматами возникли огромные очереди.

В понедельник, 8 июня, ажиотаж у банкоматов обострился. «Вокруг банкоматов творится ужас, кругом в банках, на Оптовом, в Беркараре огромные очереди. 5 числа перечислили зарплату, деньги начали поступать на счета 6 числа, а в выходные банки не работали, сейчас просто коллапс», - сообщил корреспондент Азатлыка.

5 июня президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства затронул вопрос приватизации госпредприятий и своевременной выплаты заработной платы.

Президент потребовал держать в центре постоянного внимания вопросы, связанные с задержкой выплат заработной платы. Как сообщает государственное информагентство ТДХ, глава государства поручил вице-премьеру проанализировать причины возникновения подобных ситуаций и принять конкретные меры для оперативного решения этой задачи.

Власти страны наличие экономического кризиса, в том числе в банковской сфере официально не признают. Руководство страны изредка упоминает некоторые наиболее остро стоящие проблемы, зачастую ограничиваясь обвинением в халатности нижестоящих чиновников.