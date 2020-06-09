Коронавирус завоевал больше территорий, чем Чингисхан, достигнув всех частей суши, морей и океанов, и даже воздушного пространства, - вице-министр энергетики Монголии

Бэсуд Тудэвхуугийн Гантулга

CentralAsia (MNG) - Вице-министр энергетики Монголии, профессор Бэсуд Тудэвхуугийн Гантулга специально для AКИpress озвучил свое размышление о ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Прошло несколько месяцев с тех пор как коронованный «господин» из рода коронавирусов (Covid-19) установил свои правила и свое правление. У него переменчивое настроение, у него высокая выживаемость (инкубационный период длиться много дней, имеет способность выживать на всех поверхностях в течение многих дней), что делает невозможным предсказать не только для человека, но даже для науки насколько долгим будет его правление.

Возникло новое летоисчесление – до Covid-19 и после Covid-19 – и люди стали привыкать к нему. Этот «господин», поставивший на колени все человечество и всю планету, всего лишь вирус. Тем не менее, перед ним склонили головы даже такие достижения прошлого промышленного века, как ядерное оружие и оружие массового поражения, цифровой мир и искусственный разум нового века. По сравнению с завоеванными Чингисханом территориями, общая площадь которых находится в первой десятке завоеваний всевозможных правителей, завоевания коронованного «господина» в разы их превосходят и занимает первое место, достигнув всех частей суши, морей и океанов, и даже воздушного пространства.

Он правит всем миром и мировой экономикой. Перед ним оказались бессильны мировая политика, ООН, НАТО, миротворцы в голубых касках, международные соглашения и правовые акты, а государства перешли на «мягкую» дипломатию.

Полностью замерла социальная жизнь, люди не выходят из дома, живут в условиях и по правилам карантина. Людей, свободно путешествовавших и живших в бескрайнем социуме, в один момент лишили всех свобод, начиная со свободы передвижения под общим правилом «сиди дома, не общайся с людьми».

Уроки, которые нам преподали

Богатые страны тратят огромные суммы, организовав «денежные дожди», но, тем не менее, коронованный «господин» забирает драгоценные жизни людей, что, безусловно, плохо, а с другой стороны мы можем наблюдать и позитивные моменты. Вы можете сами решить для себя: это хорошо, или это возможность, которая дается нам с любым вызовом. В то время как государства, каждое думая лишь о себе, закрывают границы, останавливают социальную жизнь и люди сидят по домам, матушка природа восстанавливается и заиграла новыми красками. Затянулись озоновые дыры в атмосфере, возвращаются дикие животные, которые пугливо убегали от людей подальше. Иными словами, нам дали понять, что законы природы сильнее законов людей, а планета принадлежит не только человеку, но является общим домом для всего живого.

Нам напомнили, что настало время переходить из века механического в век гармонии. Нам указали, что в век механический человечество забыло о морали и шло путем саморазрушения, и эти ошибки можно исправить в век гармонии и превратить его в эпоху примирения. Коронавирус призвал человечество к принятию новой концепции, новых порядков и стремиться к новым начинаниям. Мы поняли, что нужно закрывать рынки, где торгуют дикими и редкими животными. На этих рынках все еще продают летучих мышей, в отношении которых есть подозрения, что от них мог передаваться коронавирус к человеку. Они являются носителями 300-1400 разнообразных вирусов, а нормальная температура их тела – +40⁰, что делает их не просто опасными животными, а скорее живым оружием массового поражения.

Образование, основанное на науке, нынче не в моде, а новый вид мирового образования, который стремится простыми техническими и технологическими способами решить все и сразу, потерпел абсолютное «фиаско» в результате внезапных испытаний. Нам напомнили, что нам необходимо разработать общую политику образования более потребительского свойства и в комплексе.

Существующая система образования направлена на развитие человека, исследование сущности предметов и явлений, и основана на требованиях нового времени и нового социума путем использования техники – законов механики, информационных технологий (IT), комплексной информационной структуры, основанной на документах широкого спектра (big data), симбиоза искусственного разума (AI) и науки, и с опорой на силы человека (которые имеют свои лимиты).

Мы переходим из глобализации обратно в индивидуализацию, слабеет вера в международные организации, сокращаются легитимные права ведущих держав по координации мировых либеральных порядков.

В эти времена, когда нарушаются международные нормы и право, регулирующие политические, экономические и общественные отношения, государствам необходимо, опираясь на свои внутренние ресурсы, установить правильные приоритеты для того, чтобы преодолеть кризис. Хотя глобализация взаимоотношений и экономики имеет место быть, с закрытием границ появляется ощущение того, что мы противостоим коронованному «господину», но это не так.

В целом, правильно установленные приоритеты наших интересов, или, иными словами говоря, создание пирамиды согласия, поможет нам остановить его ход и даже его побороть. Еще рано говорить, что мы достигли здесь успеха. Тем не менее тот факт, что мы более или менее противостоим вирусной угрозе, говорит о том, что коронованный «господин» сам напоминает нам о том, что все слои общества, все государства и всё человечество должны установить правильные приоритеты и соблюдать внутреннее единство.

Три приоритета наших интересов

После коронавирусной эпохи появятся ощутимые изменения в традиционном укладе и жизни людей. Поменяются местами и ваши личные приоритеты. Вероятно, что традиционный уклад и жизненная философия монголов вызовет интерес не только монгольских, но и иностранных исследователей, и изменится отношение к нам. Возможно, что мировой интерес вызовет также наш климат, жизненные условия, органическое мясо, схожее с мясом дичи, дикие ягоды. Это хорошо, но только с одной стороны. С другой стороны, коронавирус дал понять людям ценность жизни. Это вдвойне важно в эти времена, когда мы забываем, что значит быть человеком и теряем наши традиционные качества монголов.

На первом месте наших ценностных приоритетов по-прежнему остается право на жизнь. Однако коронованный «господин» практически болезненным щипком напомнил нам о важности здравия разума, души и тела для того, чтобы жить качественно и достойно.

Коронавирус дает нам позитивную возможность любить, заниматься благотворительностью, сострадать, практиковать умственную медитацию, творить добро, быть в душевном равновесии, полностью освободить себя от страданий, преодолеть границы радости и разочарований, быть физически активными, питаться здоровой пищей, иметь качественный сон, впитывать энергию природы, то есть вести здоровый и правильный образ жизни.

Потребление людей станет более разумным и простым. Возможно эта тенденция станет основой нашего выживания и нашей защитой. Физическая оболочка человека является особым миром, который формируется посредством синтеза воздуха, горячего и холодного в бескрайнем пространстве взаимосвязей разума, души и тела. Проснитесь утром и дайте себе единственную установку – «я могу умереть сегодня» – и моментально исчезнут тысячи неправильных привычек, вы настраиваетесь на правильный лад, ограничиваются жадность и похоть, наполняетесь любовью, состраданием, прощением, и в течение дня можете сохранить спокойствие и душевное равновесие. У каждого человека есть способность заново узнать себя и раз за разом кодировать в себе эту установку.

На втором месте наших ценностных приоритетов — наши права и право быть свободным. Множество людей на себе узнали ценности своих прав и свободы за несколько дней самоизоляции. Наверное, те, кто были «заперты» заграницей вдали от любимых на чужбине, весьма чётко поняли в чем ценность свободы и где она заканчивается. Хотя коронавирус много навредил человечеству, но, с другой стороны, преподал всем нам важный жизненный урок – университет жизни по ускоренной программе и за высокую цену. Также он нам дал понять важность самой жизни, бесценность права быть свободным, а счастье нам может доставить крохотная вещица, умещающаяся на ладони.

Третье место наших ценностных приоритетов – быть счастливым. Вероятно, будет поставлена точка в безграничном стремлении к власти и безмерному богатству и деньгам, к сиюминутным удовольствиям и роскоши (например, наркотическая и алкогольная зависимость, зависимость от шоу развлечений и брендовых товаров), а также измениться оценка людьми понятия «счастье». Может люди достаточно хорошо поняли, что деньги как таковые не имеют ценности, а ценностью является любимая семья, родина, куда можно вернуться, безграничная свобода идти куда хочется. В шкале ценностей счастливого человека будут стоять крепкая семья, наличие работы и трудового коллектива, хорошее здоровье и образование (Джек Ма: Если у тебя есть один миллион долларов, ты будешь счастлив, а если несколько миллионов – то обретешь головную боль), жить как можно дольше, иметь хороших друзей (дружить с тем, кто остался человеком и держаться подальше от плохих людей), оптимально использовать время и иметь правильный распорядок, и всё вышеперечисленное вместе будут нас менять к лучшему.

Иногда, кодируя в себе установку «хорошо, что человек не живет вечно» в одно мгновенье можно заставить исчезнуть вашу жадность к материальным благам и ваша внутренняя сила заиграет в полную силу, разум и душа успокоятся, и вы ощутите спокойствие и гармонию внутри себя. Это является чудом и путем к осознанию ценности человека и к тому, чтобы жить качественной и содержательной жизнью.

После коронавирусной опасности...

В дальнейшем и странам мира, и нам с вами необходимо исследовать психическое здоровье людей, побывавших в карантине, вопросы демографии и репродукции, а также подготовиться принять новое «коронавирусное поколение». Согласно исследованиям, проведенным Фондом народонаселения ООН, возрастет число беременностей в три раза по сравнению с прошлым годом, причём есть риск, что беременными станут около 500 миллионов женщин с низким и средним уровнем доходов.

Конечно, человечество преодолеет эту волну проблем, но оно не должно на этом успокаиваться и должно идти вперед, опираясь на накопленный опыт и знания. Необходимо обеспечить хорошую подготовку к грядущим ударам, научиться принимать превентивные меры, эффективно диагностировать болезни, проводить широкую вакцинацию, подготовить команды опытных врачей. Что мы должны сделать для этого?

Жить в гармонии с окружающей средой, пользуясь благами природы восстанавливать её девственный вид, проводить рекультивацию и восстановительные работы, а также срочно остановить любые работы по эксплуатации и добыче природных ресурсов, которые негативно влияют на экосистему.

Быть добрым и гуманным, мудрым и основательным, иметь совесть, научиться любить и заботиться, хранить дружбу, уметь взаимно уступать, любые разногласия решать путем компромисса и быть сплоченными.

Развивать ресурсосберегающую экономику, благоприятную для природы и с использованием высокоэффективных технологий, полностью обеспечивать внутренние потребности и проводить политику экспорта специфичных/уникальных товаров, внедрить цифровую экономику с транспарентной информацией о планировании, использовании и контроле на всех уровнях.

Создание продовольственной системы на основе интенсивного сельского хозяйства и производство здорового и доступного продовольствия, полностью обеспечивать внутренние потребности в продовольствии, осуществлять лимитированный экспорт продуктов питания премиум-класса для ограниченного круга, создание инновационной структуры по использованию новейших технологий по сохранению здоровой почвы земледельческих угодий, обеспечение населения продовольствием, произведенным из сырья без химических токсинов и остатков ветеринарных лекарственных препаратов.

Отказ от необоснованной, нецеленаправленной и малопродуктивной социальной политики и переход к социальной политике с системой стимулов по поддержке качественной жизни.

Помимо политики развития всестороннего доверия с нашими вечными соседями – России и Китаем – мы должны развивать многостороннее партнерство с так называемым третьим соседом, проводить политику мягкой дипломатии с защитой наших собственных национальных интересов и с привлечением их геополитических и экономических интересов.

Переход к правовой системе, уважающей национальные моральные ценности, традиции и культуру, основанной на принципах гуманизма, включающей в себя санкции и наказания, которые при этом учитывали бы раскаяние и возможность помилования, независимой от политических сил и почитающей основные права человека.

Срочно создать административный орган по обеспечению информационной безопасности, созданию надежно защищенной национальной информационной системы «биг дата», принятию мер по защите от мошенничества и взломов в сфере цифровой торговли и услуг, внедрению и развитию искусственного интеллекта для того, чтобы быть готовым к конкуренции в области цифровой торговли и информационных технологий.

Провести комплексный анализ и оценку водных и продовольственных ресурсов, независимых источников энергии, в срочном порядке разработать и реализовать всесторонний мастер-план по перепланированию и переинженерингу.

Создать систему поддержки науки с учётом развития исследований в сфере потребления в комбинации с теорией, методиками и исследованиями современных информационных технологий; конкретную часть государственного бюджета законодательно использовать для создания механизма оценки и финансового поощрения трудов учёных и исследователей.

Развитие системы образования, в центре внимания которой будет обеспечение будущих потребностей интеллектуальных, социальных, политических, правовых, культурных взаимоотношений, обучение, стажировка, проведение научных и исследовательских работ в ведущих учебных заведениях мира для подготовки футурологов, политологов, системных и экономических аналитиков, ветеринаров, профессионалов в области «биг дата», искусственного интеллекта и информационных технологий, и тем самым сформировать ресурс высокообразованных кадров высшей категории.

Создать систему профилактического здравоохранения в комбинации с использованием академических исследований, практики и диагностики с опорой на частные медицинские учреждения, оснащенные новейшей медицинской техникой, высококвалифицированными врачами и медицинским персоналом, с высокоэффективной фармакологией и правильной системой медицинского страхования.

Безусловно, человечество и наука победят коронавирус. Тем не менее, на примере правления «Большой 20-ки», кто знает, может наступить новая эра правления Суперконоравируса-20, и мы вновь и вновь будем подвергнуты испытаниям. Поэтому, призываю любить матушку-природу, быть сплоченными, заранее готовиться к назревающему экономическому кризису, от отдельно взятого человека и далее семьи, организации и до правительства жить и работать в режиме экономии, стремиться делать накопления, анализировать процессы и антипроцессы, которые могут произойти, и с Монгольской житейской мудростью уметь их предугадать, достойно встретить и преодолеть.

Коронавирус в Монголии

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