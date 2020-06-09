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  9 июня 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровели более 7,8 тысяч человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 78 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Таким образом, всего в Казахстане от коронавируса вылечились 7811 человек.

В разрезе регионов:

- Алматы – 1906;

- Нур-Султан – 1621;

- Атырауская область – 834;

- Карагандинская область – 520;

- Шымкент – 436;

- Западно-Казахстанская область – 423;

- Кызылординская область – 298;

- Алматинская область – 287;

- Туркестанская область – 259;

- Жамбылская область – 234;

- Актюбинская область – 234;

- Мангистауская область – 193;

- Павлодарская область – 170;

- Акмолинская область – 141;

- Костанайская область – 136;

- Восточно-Казахстанская область – 71;

- Северо-Казахстанская область – 48.

Коронавирус в Казахстане
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