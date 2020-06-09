В Казахстане от коронавируса выздоровели более 7,8 тысяч человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 78 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Таким образом, всего в Казахстане от коронавируса вылечились 7811 человек.
В разрезе регионов:
- Алматы – 1906;
- Нур-Султан – 1621;
- Атырауская область – 834;
- Карагандинская область – 520;
- Шымкент – 436;
- Западно-Казахстанская область – 423;
- Кызылординская область – 298;
- Алматинская область – 287;
- Туркестанская область – 259;
- Жамбылская область – 234;
- Актюбинская область – 234;
- Мангистауская область – 193;
- Павлодарская область – 170;
- Акмолинская область – 141;
- Костанайская область – 136;
- Восточно-Казахстанская область – 71;
- Северо-Казахстанская область – 48.