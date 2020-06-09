[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Южная Корея направила в Узбекистан медицинские кровати и тесты на $79 тысяч

CentralAsia (UZ) -  Очередная партия гуманитарной помощи направлена в Узбекистан из Республики Корея, сообщило издание "Дунё".

Очередная партия гуманитарной помощи из Республики Корея на сумму $79 тысяч прибыла 9 июня в Ташкент.

Груз включает:

- 36 многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и автоматическим механизмом;

- 2,2 тысячи экспресс-тестов ПЦР диагностики;

- 2 единицы оборудования для создания отрицательного давления в больничной палате;

- 100 диспенсеров для антисептических средств.

С апреля по июнь 2020 года посольством Узбекистана в Сеуле сформирован и направлен в Узбекистан гуманитарный груз на общую сумму $1 309 293 общим весом около 33,7 тонны, в основном состоящий из современного, высокоэффективного и портативного медицинского оборудования, принадлежностей и средств защиты.

print
  • В Монголии за сутки выявили один новый случай коронавируса
  • Министр иностранных дел Таджикистана поблагодарил правительство Канады за гуманитарную помощь стране
  • Коронавирус: Минздрав Монголии разработал рекомендации для продуктовых магазинов и ТЦ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com