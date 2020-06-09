Южная Корея направила в Узбекистан медицинские кровати и тесты на $79 тысяч

CentralAsia (UZ) - Очередная партия гуманитарной помощи направлена в Узбекистан из Республики Корея, сообщило издание "Дунё".

Очередная партия гуманитарной помощи из Республики Корея на сумму $79 тысяч прибыла 9 июня в Ташкент.

Груз включает:

- 36 многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и автоматическим механизмом;

- 2,2 тысячи экспресс-тестов ПЦР диагностики;

- 2 единицы оборудования для создания отрицательного давления в больничной палате;

- 100 диспенсеров для антисептических средств.

С апреля по июнь 2020 года посольством Узбекистана в Сеуле сформирован и направлен в Узбекистан гуманитарный груз на общую сумму $1 309 293 общим весом около 33,7 тонны, в основном состоящий из современного, высокоэффективного и портативного медицинского оборудования, принадлежностей и средств защиты.