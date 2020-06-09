На границе Туркменистана и Ирана открыли новый автомобильный мост

- Туркменистан, общество
- 17:05, 09 июня 2020
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CentralAsia (TM) - Церемония открытия нового автомобильного моста через реку Теджен состоялась на контрольно-пропускном пункте «Сарахс-Сарахс» в районе туркмено-иранской границы, сообщает МИД Туркменистана.
Протяженность нового автомобильного моста составляет 96 метров, ширина – 15,1 метра.
В честь открытия моста прошла туркмено-иранская видеоконференция. Туркменскую сторону возглавили Министр строительства и архитектуры Туркменистана, а также хяким Ахалского велаята. Делегацию Ирана возглавили Министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, губернатор провинции Хорасан-е-Резави.
Стороны подчеркнули значимость открытия нового автомобильного моста в контексте дальнейшего развития туркмено-иранских отношений, важность активизации сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и других сферах деятельности.