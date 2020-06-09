На границе Туркменистана и Ирана открыли новый автомобильный мост

CentralAsia (TM) - Церемония открытия нового автомобильного моста через реку Теджен состоялась на контрольно-пропускном пункте «Сарахс-Сарахс» в районе туркмено-иранской границы, сообщает МИД Туркменистана.

Протяженность нового автомобильного моста составляет 96 метров, ширина – 15,1 метра.

В честь открытия моста прошла туркмено-иранская видеоконференция. Туркменскую сторону возглавили Министр строительства и архитектуры Туркменистана, а также хяким Ахалского велаята. Делегацию Ирана возглавили Министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, губернатор провинции Хорасан-е-Резави.

Стороны подчеркнули значимость открытия нового автомобильного моста в контексте дальнейшего развития туркмено-иранских отношений, важность активизации сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и других сферах деятельности.