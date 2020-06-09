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  9 июня 2020
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Парень из Таджикистана погиб в Уфе, спасая тонущего ребёнка

CentralAsia (TJ) -  В Уфе 7 июня, спасая ребенка, погиб 18-летний парень из Таджикистана.

Как сообщило издание bash.news, трагедия произошла на реке Белой. Молодой человек вытащил из воды тонущего мальчика, но сам не смог выбраться на берег.

Самижону до сих пор не верится, что теперь о брате он будет говорить только в прошедшем времени. 18-летний Хаджимурат Каландаров из Таджикистана в Уфу приехал учиться. В этом году он только закончил первый курс аграрного университета. Но друзьями уже успел обзавестись. С ними молодой человек накануне отдыхал на пляже реки Белой. Хаджимурат заметил тонущего ребенка. Парень бросился в воду и вытолкнул на берег мальчика. Спастись самому не удалось.

Водолазы нашли его тело только через несколько часов. Все это время близкие надеялись, что Хаджимурат еще жив. Но чуда не произошло. В ближайшее время его тело отправят спецбортом на Родину в Таджикистан.

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