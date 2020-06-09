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  9 июня 2020
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К вечеру в Узбекистане выявили 34 новых случая коронавируса. Всего 4482

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 9 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4482 (+34), сообщил Минздрав.

Все новые случаи были зарегистрированы среди граждан, помещённых в Карантинный центр (24 из них прибыли из-за границы и 10 были помещены в карантин из-за контакта с пациентами с коронавирусом).

В настоящее время в стране выздоровели 3444 человека (+87), инфицированных коронавирусом.

На лечении находятся в общей сложности 1 020 пациентов с коронавирусом, 8 из них - в тяжёлом состоянии, а 1 - в критическом.

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