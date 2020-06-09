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  9 июня 2020
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Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, задержали после допроса
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Предыстория: Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в нетрезвом состоянии. Умер один человек. Видео

CentralAsia (CA) -  Российский актер Михаил Ефремов, спровоцировавший накануне смертельное ДТП, задержан после допроса, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ефремов задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, отметили в пресс-службе.

Михаил Ефремов попал в ДТП понедельник вечером в Москве на Смоленской площади. В результате происшествия погиб один человек.

После аварии Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.

Машина актера столкнулась с фургоном, который, предположительно, принадлежит компании, торгующей морепродуктами.

Как сообщает РИА Новости, с места аварии пострадавший был доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Сам Ефремов в аварии не пострадал.

Позже стало известно, что водитель умер в больнице. Ему было 67-лет, он был уроженцем Рязани. В Москве работал водителем-курьером.
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