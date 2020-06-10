Монгольская охотничья поездка Трампа-младшего обошлась налогоплательщикам по меньшей мере в $75 тыс.

CentralAsia (MNG) - Поездка Дональда Трампа-младшего в Монголию в августе прошлого года, где он охотился на редкую породу горных гигантских овец - аргаль, стоила американским налогоплательщикам около 75 000 долларов в защиту секретной службы, согласно документам, полученным правительственной контрольной группой.

Документы, запрошенные беспартийной и некоммерческой группой «Граждане за ответственность и этику» в Вашингтоне, показали, что, по оценкам Секретной службы США, расходы на 8-дневную поездку Трампа-младшего составили 76 859,36 долларов США.





Чиновник, который работает на Трампа младшего, сказал CNN, что поездка в Монголию, за исключением Секретной службы, была лично оплачена Трампом младшим.





Путешествие в Монголию старшего сына президента Дональда Трампа включало охоту на аргальских овец, самый крупный вид овец-аргаль, известных своими гигантскими рогами. Аргали считаются находящимися под угрозой исчезновения видами, в значительной степени из-за трофейной охоты. Трамп-младший часто делится сообщениями в социальных сетях с изображениями своих поездок на охоту и рыбалку по всему миру. Он подвергся резкой критике со стороны групп по защите животных и защитников природы за склонность к трофеям и охоте на «крупную дичь».





Трамп-младший опубликовал несколько фотографий с поездки в Монголию, в том числе Instagram его самого и одного из его сыновей за пределами традиционной юрты, одного из них верхом на лошади и одного, взятого из транспортного средства, следящего за большим стадом овец.





Трамп-младший, как сообщается, встречался с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой во время его визита, по данным Washington Post, который произошел менее чем через месяц после поездки Баттулги в Белый дом для встречи с президентом для обсуждения отношений с Соединенными Штатами.





Представитель Трамп-младшего не ответил на запрос CNN о подтверждении встречи с Баттулгой в Монголии.





Трое старших детей Президента подверглись проверке со стороны контрольных групп, таких как CREW, в связи с количеством личных поездок, совершенных каждой из них в период президентства их отца, и вытекающими из этого расходами налогоплательщиков на защиту Секретной службы, которые, как дети президента США имеют право, но не обязаны использовать.

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