На утро 10 июня в Казахстане выявили 245 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост составил 1,9%.

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В разрезе регионов:

- Карагандинской области – 50 (4,2%);



- городе Алматы - 35 (1,2%);

- Актюбинской области – 26 (6,5%);

- городе Нур-Султан – 23 (0,9%);

- Западно-Казахстанской области – 18 (2,1%);

- Жамбылской области – 16 (3,6%);

- Шымкент – 14 (1,4%);

- Мангистауской области – 12 (3,6%);

- Алматинской области – 11 (2,5%);

- Северо-Казахстанской области - 7 (10,8%);

- Акмолинской области – 5 (2,8%);

- Атырауской области – 5 (0,4%);

- Кызылординской области – 5 (1,1%);

- Восточно-Казахстанской области - 5 (2,5%);

- Костанайской области -3 (1,5%);

- Павлодарской области – 2 (0,7%);

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Всего в стране выявлено 13 319 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8015 человек.

Коронавирус в Казахстане

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