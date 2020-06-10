На утро 10 июня в Казахстане выявили 245 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Прирост составил 1,9%.
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В разрезе регионов:
- Карагандинской области – 50 (4,2%);
- городе Алматы - 35 (1,2%);
- Актюбинской области – 26 (6,5%);
- городе Нур-Султан – 23 (0,9%);
- Западно-Казахстанской области – 18 (2,1%);
- Жамбылской области – 16 (3,6%);
- Шымкент – 14 (1,4%);
- Мангистауской области – 12 (3,6%);
- Алматинской области – 11 (2,5%);
- Северо-Казахстанской области - 7 (10,8%);
- Акмолинской области – 5 (2,8%);
- Атырауской области – 5 (0,4%);
- Кызылординской области – 5 (1,1%);
- Восточно-Казахстанской области - 5 (2,5%);
- Костанайской области -3 (1,5%);
- Павлодарской области – 2 (0,7%);
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Всего в стране выявлено 13 319 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8015 человек.