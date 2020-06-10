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  10 июня 2020
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Число умерших от коронавируса в Казахстане превысило 60 человек

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на 23:15 9 июня в Казахстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

В Туркестанской области скончались два пациента 1962 и 1948 годов рождения, Павлодарской области пациент 1962 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Всего в Казахстане от коронавируса скончался 61 пациент.

Коронавирус в Казахстане
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