Число умерших от коронавируса в Казахстане превысило 60 человек

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 23:15 9 июня в Казахстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

В Туркестанской области скончались два пациента 1962 и 1948 годов рождения, Павлодарской области пациент 1962 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Всего в Казахстане от коронавируса скончался 61 пациент.

Коронавирус в Казахстане

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