Улан-Батор приобрел 200 школьных автобусов «School Bus Freightliner FS 65»

CentralAsia (MNG) - Столица Монголии приобрела 200 школьных автобусов американского бренда School Bus Freightliner FS 65. Об этом сообщила Анхмаа Шижирбаатар, представитель городского Хурала, заместитель мэра по вопросам человеческого развития и социальной политики на своей странице в Твиттере.

По ее словам эти автобусы будут обслуживать школьников Улан-Батора с первого сентября.

Freightliner FS-65 - это шасси с капюшоном (обычный стиль), которое выпускалось Freightliner с 1997 по 2007 год. Полученный из грузовиков средней грузоподъемности Freightliner серии FL, FS-65 был произведен в основном для применения в школьных автобусах, хотя автобусы коммерческого использования и автобусы-кабины также были построены с использованием шасси FS-65.





Несмотря на то, что компания Freightliner была разработана до приобретения в конце 1996 года ассортимента Ford для тяжелых грузовиков (а линии для грузовиков средней грузоподъемности не были включены в продажу), FS-65 продолжит служить косвенным преемником долговечное шасси Ford B-Series. После 1998 года Ford сосредоточил производство автобусов на шасси, производимом от фургонов, в результате чего Freightliner приобрела значительную долю рынка полноразмерного производства автобусов, принадлежащего Ford.





Шасси FS-65 было собрано в Гаффни, Южная Каролина, дочерней компанией Freightliner Custom Chassis - Freightliner; как неполное транспортное средство, шасси было отправлено производителям кузова для окончательной сборки автобуса. После производства в общей сложности 62 764 единиц окончательное шасси Freightliner FS-65 сошло с конвейера в декабре 2006 года.





Freightliner FS-65 примечателен как первое абсолютно новое шасси школьного автобуса в Северной Америке, продаваемое исключительно с дизельными двигателями. Изначально доступный с дизельными двигателями Caterpillar и Cummins (совместно с транзитными переходами Saf-T-Liner), в 2002 году FS-65 представил дизельные двигатели Mercedes-Benz MBE 900 в качестве опции.

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