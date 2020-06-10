Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Михаил Ефремов. Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

CentralAsia (CA) - Суд отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова, в автокатастрофе с участием которого накануне погиб водитель другой машины. Ефремову предъявлено обвинение в совершении ДТП в нетрезвом виде, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает русская служба ВВС.

Сразу после аварии актера отпустили под подписку о невыезде. С просьбой отправить его под домашний арест следствие обратилось после того, как утром 9 июня он не явился к следователю в назначенное время.

В суде Ефремов не возражал против домашнего ареста. «Все это, конечно, чудовищно произошло», - сказал он. В итоге суд удовлетворил просьбу следствия и отправил актера под домашний арест до 9 августа.

Авария с участием Ефремова произошла в понедельник вечером на Садовом кольце напротив здания МИД России. Джип, за рулем которого был актер, выехал на встречную полосу и врезался в легковой фургон. Артист не пострадал, а водитель фургона умер от полученных травм в НИИ им. Склифосовского.

Ефремов был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Позже в ГУ МВД по Москве подтвердили, что он был пьян. Из отделения полиции его отпустили под подписку о невыезде.