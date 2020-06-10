Раскрытие богатого потенциала возобновляемой энергии Монголии

CentralAsia (MNG) - Запланированная система хранения энергии аккумуляторов для Монголии будет самой крупной в своем роде в мире и послужит примером для других развивающихся стран, которым они будут следовать в процессе декарбонизации своих энергосистем.

Монголия находится в процессе демографических изменений, поскольку быстро растущее население все больше тяготеет к городам, создавая потребность в энергии, которая не успевает за потребностями. Энергетическая система страны наиболее сильно зависит от угля среди развивающихся стран-членов (РСЧ) Азиатского банка развития (АБР). В 2018 году теплоэлектростанции (ТЭЦ), работающие на угле, составляли 93% всей выработки электроэнергии в Центральной энергетической системе страны (ЦЭС), которая покрывает более 80% внутреннего спроса. Энергетический сектор является крупнейшим источником выбросов парниковых газов (ПГ) в Монголии, на его долю приходится около двух третей выбросов ПГ в стране.





Монголия является одной из наиболее сильно зависимых от угля развивающихся стран-членов АБР, и ее энергетический сектор является крупнейшим источником выбросов парниковых газов, на его долю приходится около двух третей от общего объема», - говорит Джеймс Линч Генеральный директор Департамента Восточной Азии (EARD) АБР. «Чтобы обезуглерожить энергетический сектор Монголии, правительство стремится увеличить долю страны в возобновляемых источниках энергии, особенно ветровой и солнечной, которые имеют большой потенциал для Монголии».





Совокупный потенциал ветровой и солнечной энергии в стране, по оценкам, равен 2600 гигаватт (ГВт) установленной мощности или 5457 тераватт-часов генерации чистой электроэнергии в год. Эта сумма достаточна для удовлетворения спроса на энергию в стране (около 1,2 ГВт на 2018 год) и может удовлетворить региональный спрос на энергию в северо-восточной Азии с помощью соответствующей инфраструктуры передачи. Целью правительства является доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности 20% к 2023 году и 30% к 2030 году, как объявлено в Государственной политике в области энергетики на 2015–2030 годы.





«Богатые возобновляемые источники энергии в стране еще не использовались полностью по разным причинам», - говорит директор Отдела устойчивой инфраструктуры АБР в Департаменте Восточной Азии Суджата Гупта. «Одной из проблем является изменчивость производства возобновляемой энергии и отсутствие регулирующего резерва или гибкой генерации. Поскольку производство возобновляемой энергии колеблется в зависимости от погодных условий, резерв регулирования, обычно вносимый другими электростанциями, должен постоянно заполнять разрыв между производством возобновляемой энергии и спросом».





Признавая проблемы, правительство Монголии обратилось к АБР с просьбой поддержать установку системы аккумулирования энергии батареи (battery energy storage system-BESS) в стране. Первая в стране усовершенствованная энергосистема BESS мощностью 125 МВт / 160 МВтч финансируется за счет кредита АБР в размере 100 миллионов долларов США и гранта в размере 3 миллионов долларов США из Технологического фонда высокого уровня, утвержденного в апреле 2020 года.





«Поскольку проектная установка BESS будет больше, чем крупнейшая в мире действующая в настоящее время BESS в Хорнсдейле, Австралия, она станет примером для других при разработке и эксплуатации крупномасштабной BESS для обезуглероживания энергосистем в других DMC», говорит старший специалист АБР по энергетике и руководитель проектной группы Ацумаса Сакаи.





«Преобразование скоро наступит», - говорит страновой директор АБР в Монголии Павит Рамачандран «После завершения проекта энергетический сектор Монголии, а также жизнь людей изменятся. Это позволит ускорить декарбонизацию энергетического сектора и поможет раскрыть потенциал возобновляемой энергии, чтобы вернуть голубое небо в городские районы Монголии».

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