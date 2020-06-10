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  10 июня 2020
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Ташкент вошёл в пятёрку самых дешевых городов мира для проживания иностранцев

CentralAsia (UZ) -  Согласно исследованию Cost of Living Survey международной консалтинговой компании Mercer, опубликованному 9 июня, столица Узбекистана входит в пятерку стран мира, где проживание является самым дешевым для иностранцев.

Ташкент вошёл в пятерку лидеров наряду с Карачи, Бишкеком, Виндхуком (Намибия) и Тунисом.

Ашхабад является вторым самым дорогим городом для проживания после Гонконга. Проживание в Ашхабаде дороже для иностранцев, чем в Токио, Цюрихе, Сингапуре и Нью-Йорке.

Самые дорогие города Европы находятся в Швейцарии: Цюрих занял четвертое место, Берн и Женева — восьмое и девятое места соответственно. Также в десятку самых дорогих городов вошел Нью-Йорк (6-ое место). Опрос, проведенный среди зарубежных специалистов, работающих в крупных городах мира, учитывает такие факторы, как курсы валют, цены на основные потребительские товары и услуги, уровень инфляции и арендная плата.

Результаты этого опроса используются государственными и частными организациями для определения заработной платы и льгот, выплачиваемых их работникам при отправке за границу.

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