В Казахстане за сутки зарегистрировано рекордное количество бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 9 июня в Казахстане зарегистрировано 440 бессимптомных носителей коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В стране общее количество бессимптомных носителей достигло 2136 человек.
В разрезе регионов:
- Карагандинской области - 71;
- городе Алматы - 51;
- городе Шымкент – 47;
- городе Нур-Султан - 43;
- Атырауской области – 43;
- Алматинской области – 40;
- Северо-Казахстанской области - 31;
- Восточно-Казахстанской области - 24;
- Западно-Казахстанской области – 23;
- Кызылординской области – 18;
- Актюбинской области – 11;
- Туркестанской области - 10;
- Жамбылской области - 8;
- Павлодарской области - 8;
- Мангистауской области – 5;
- Костанайской области - 4;
- Акмолинской области - 3.