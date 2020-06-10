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  10 июня 2020
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В Казахстане за сутки зарегистрировано рекордное количество бессимптомных носителей коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За 9 июня в Казахстане зарегистрировано 440 бессимптомных носителей коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В стране общее количество бессимптомных носителей достигло 2136 человек.

В разрезе регионов:

- Карагандинской области - 71;

- городе Алматы - 51;

- городе Шымкент – 47;

- городе Нур-Султан - 43;

- Атырауской области – 43;

- Алматинской области – 40;

- Северо-Казахстанской области - 31;

- Восточно-Казахстанской области - 24;

- Западно-Казахстанской области – 23;

- Кызылординской области – 18;

- Актюбинской области – 11;

- Туркестанской области - 10;

- Жамбылской области - 8;

- Павлодарской области - 8;

- Мангистауской области – 5;

- Костанайской области - 4;

- Акмолинской области - 3.

Коронавирус в Казахстане
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