Выручка от монгольского железнодорожного транспорта увеличилась на 6,4%

CentralAsia (MNG) - За первые пять месяцев 2020 года в Монголии железнодорожным транспортом было перевезено 709,8 тыс.пассажиров. Количество перевезенных пассажиров сократилось на 266,5 тыс. (27,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае 2020 года количество пассажиров достигло 157,1 тысячи и увеличилось на 49,3 тысячи (45,7%) по сравнению с предыдущим месяцем.

За первые пять месяцев 2020 года железнодорожным транспортом было перевезено 12,0 млн тонн грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевезенные грузы увеличились на 1,1 млн тонн (9,9%). Это увеличение произошло в основном за счет увеличения экспортных грузов на 1,1 млн тонн (29,3%) и соответственно на 94,9 тыс. тонн (8,7%).





В мае 2020 года грузооборот достиг 2,5 млн тонн, увеличившись на 144,1 тыс. тонн (6,0%) по сравнению с предыдущим месяцем.





За первые пять месяцев 2020 года выручка от железнодорожного транспорта достигла 301,7 млрд тугриков или $108 млн, увеличившись на 24,5 млрд тугриков или $8,7 млн на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост произошел главным образом из-за увеличения транспортировки продуктов добычи, особенно из железной руды, концентратов полевых шпат и угля.





В мае 2020 года выручка достигла 65,8 млрд тугриков или $23 млн и увеличилась на 4,0 млрд тугриков или $1,4 млн (6,4%) по сравнению с предыдущим месяцем.

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