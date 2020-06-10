За сутки в Китае выявили 3 новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) - В Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом, все они завозные. Об этом 10 июня сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявлены 5 бессимптомных носителей вируса.

Всего на сегодняшний день в стране зафиксированы 83 046 случаев коронавируса, выздоровели 78 357 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 55 пациентов.