За сутки в Китае выявили 3 новых случая коронавируса
- Азия и мир, общество
- 9:28, 10 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В Китае за прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом, все они завозные. Об этом 10 июня сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Также за сутки выявлены 5 бессимптомных носителей вируса.
Всего на сегодняшний день в стране зафиксированы 83 046 случаев коронавируса, выздоровели 78 357 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 55 пациентов.