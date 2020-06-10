За сутки в Монголии не обнаружено новых случаев коронавирусной инфекции

CentralAsia (MNG) - В Монголии за прошедшие сутки не выявили новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

По состоянию на 9 июня 358 человек дали отрицательные результаты на коронавирус. Рейсом Сидней — Улан-Батор прибыло 262 пассажира, из них два пассажира были изолированы в НИЦИЗ, у прибывших коронавирус не зафиксирован.

