За сутки в Монголии не обнаружено новых случаев коронавирусной инфекции

- Монголия, происшествия
- 9:31, 10 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - В Монголии за прошедшие сутки не выявили новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.
По состоянию на 9 июня 358 человек дали отрицательные результаты на коронавирус. Рейсом Сидней — Улан-Батор прибыло 262 пассажира, из них два пассажира были изолированы в НИЦИЗ, у прибывших коронавирус не зафиксирован.
Также вчера два человек с коронавирусом выздоровели и были выписаны из больниц, общее число излечившихся выросло до 87.
Настоящее время 107 человек проходят лечение в НИЦИЗ. Число зараженных в стране составляет 194 человека, все случаи — завозные.
Коронавирус в Монголии
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