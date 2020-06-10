[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Монголии не обнаружено новых случаев коронавирусной инфекции

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за прошедшие сутки не выявили новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

По состоянию на 9 июня 358 человек дали отрицательные результаты на коронавирус. Рейсом Сидней — Улан-Батор прибыло 262 пассажира, из них два пассажира были изолированы в НИЦИЗ, у прибывших коронавирус не зафиксирован.

Также вчера два человек с коронавирусом выздоровели и были выписаны из больниц, общее число излечившихся выросло до 87.

Настоящее время 107 человек проходят лечение в НИЦИЗ. Число зараженных в стране составляет 194 человека, все случаи — завозные.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Туркменистане бюджетники месяцами не получают зарплату, - СМИ
  • Женщины, застрявшие на карантин в Кыргызстане, начали возвращаться в Узбекистан
  • Ташкент вошёл в пятёрку самых дешевых городов мира для проживания иностранцев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com