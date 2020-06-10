В Ташкенте в результате массовой драки с поножовщиной скончались два человека

- Узбекистан, происшествия
- 9:36, 10 июня 2020
- Просмотров: 373
CentralAsia (UZ) - В результате массовой драки с поножовщиной, произошедшей 5 июня в Шайхантахурском районе Ташкента, в больнице скончались двое молодых людей.
Спустя несколько часов после драки 5 июня пресс-служба ГУВД Ташкента сообщила, что один из участников скончался от полученных травм, а другой находится в тяжёлом состоянии.
"Несмотря на усилия врачей, один из участников драки скончался в больнице. Врачи оценивают состояние второго человека как тяжёлое. Ещё два других молодых человека получили серьезные ранения", - отмечалось в сообщении ведомства.
По данным ГУВД Ташкента, драка возникла из-за того, что 27-летний мужчина не смог поделиться доходом от аптеки со своим деловым партнером 1988 года рождения.
Генеральная прокуратура заявила, что в настоящее время неизвестно, сколько людей принимали участие в поножовщине.
«Личность других участников конфликта и общее количество участников выясняются», - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.
Как сообщается, несколько человек арестованы в связи с инцидентом. Принимаются меры для выявления и задержания остальных.
Прокуратура города Ташкента возбудила уголовное дело по статье 97 УК РУз (Умышленное убийство). Ведётся следствие.