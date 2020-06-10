Туркменистан признан самой опасной страной по COVID-19 в Центральной Азии - рейтинг

CentralAsia (TM) - Согласно рейтингу Deep knowledge group, эпидемиологическая ситуация в Туркменистане, заявляющем об отсутствии COVID-19, признана самой опасной в Центральной Азии.

Из стран Центральной Азии 71-е место занял Казахстан, Кыргызстан — 108-е, Узбекистан — 121-е, Таджикистан — 124-е, а самое низкое — 131-е — Туркмениcтан, где официально не отмечено случаев инфицирования коронавирусом.

Самыми безопасными в рейтинге странами с благоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне пандемии коронавируса, считаются Швейцария, Германия, Израиль, Сингапур и Япония. Последние места в рейтинге из 200 стран достались Либерии, Афганистану, Чаду, Мали, Руанде и Южному Судану.

Рейтинг Deep knowledge group составлен на основании 130 параметров с учетом таких факторов, как эффективность карантинных мер, мониторинг, диагностика и готовность системы здравоохранения.

Руководство Туркменистана продолжает заявлять об отсутствии в стране COVID-19. При этом основные рекомендации ВОЗ по предотвращению распространения инфекции, в том числе соблюдение социального дистанцирования и ряд гигиенических мер, таких как ношение медицинских масок и респираторов в стране не выполняются.

Ранее сообщалось, что США выделили 1,42 миллиона долларов на поддержку усилий Туркменистана по профилактике COVID-19.

Для изучения ситуации с COVID-19 в стране миссия экспертов ВОЗ намерена посетить Туркменистан. Запланированный на конец апреля визит международных экспертов в Туркменистан пока не состоялся.