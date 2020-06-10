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  10 июня 2020
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В США начальником штаба ВВС впервые назначен афроамериканец
Чарльз Браун Фото: POOL NEW / Reuters
Чарльз Браун Фото: POOL NEW / Reuters

CentralAsia (CA) -  Сенат Конгресса США утвердил назначение на должность начальника штаба военно-воздушных сил афроамериканца генерала Чарльза Брауна, пишет газета The Hill.

Помимо того, что он стал первым афроамериканцем, который возглавил штаб, с назначением Браун вновь войдет в состав Комитета начальников штабов ВС США с 1993 года.

Издание отмечает, что никто из сенаторов не проголосовал против кандидатуры Брауна.

Генерал назначен на эту должность на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошёл во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: «Я не могу дышать», быстро распространялись в сети и транслировались СМИ.
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