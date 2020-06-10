Правительство России внесло в Госдуму договор с Монголией о дружбе и партнёрстве

CentralAsia (MNG) - Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Монголией и Российской Федерацией правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию, передает МИД Монголии.

Он был подписан в Улан-Баторе во время визита Владимира Путина в ходе встречи с Халтмаагийном Баттулгой, президентом Монголии 3 сентября 2019 года.





Договором предусматривается, что стороны рассматривают друг друга как дружественные, равноправные и суверенные государства и будут взаимодействовать на основе взаимного доверия, исторически традиционных добрососедских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества.





В рамках всеобъемлющего стратегического партнерства страны будут развивать на стабильной и долговременной основе равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в области политики, обороны, безопасности, экономики, торговли, финансов и инвестиций, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, энергетики, информационных технологий, гуманитарных отношений, культуры, искусства, образования, науки и техники, экологии, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.





Основой монголо-российских отношений являются Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года, Улан-Баторская (2000) и Московская (2006) декларации, и Декларация о развитии стратегического партнерства 2009 года. Всего между Монголией и Российской Федерацией действует более 150 договоров и соглашений.





В начале 1990-х годов экономическое сотрудничество между двумя странами резко сократилось, и до сих пор не достигло объёмов советского периода. При этом Россия списала Монголии значительную часть долгов, накопившихся в советские времена.





Значительный подъём в двусторонних отношениях начался после 2000 года. Отношения поддерживаются на уровне глав государств, правительств, внешнеполитических ведомств, регионов. Действует Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Также существует рабочая группа по контактам Монголия-ЕАЭС и механизм Монголия-Россия-Китай.

Товарооборот между двумя странами составляет порядка одного миллиарда долларов, и в последние годы снижается под воздействием неблагоприятных факторов. В структуре российского экспорта в Монголию, который многократно превосходит импорт, преобладают минеральные продукты и сырьё.





В 2014 году между странами был восстановлен безвизовый режим, отменённый в 1995 году по инициативе монгольской стороны.





Развиваются контакты в военной сфере, в области науки, образования, культуры, спорта. Регулярно проходят дни монголо-российской дружбы и взаимные фестивали культуры.

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