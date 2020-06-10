В Узбекистане задержали контрабанду из более тысячи велосипедов на $150 тыс

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте таможенники обнаружили контрабанду из более 1000 двухколесных велосипедов в несобранном виде и запчасти весом 355 кг на общую сумму $150 тыс, сообщили в ГТК Узбекистана.

Сотрудникам таможенного поста внешнеэкономической деятельности «Чукурсай» Управления Государственного таможенного комитета по Ташкенту в ходе проведения таможенного контроля грузов, прибывших из-за рубежа в железнодорожных контейнерах на имя одной из фирм, было выявлено таможенное правонарушение.

В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в контейнерах находятся не заявленные в товаросопроводительных документах и грузовой таможенной декларации 1025 единиц двухколесных велосипедов в несобранном виде, а также зап.части для велосипедов общим весом 355 кг. Общая сумма обнаруженных товаров составила 1,5 миллиарда сум (около $150 тыс).

В настоящее время по выявленным фактам ведутся таможенные проверки.