Опубликованы редкие кадры покушения на президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Видео

кадр из видео

CentralAsia (TJ) - Таджикская журналистка Нилуфар Азиз опубликовала свой 12-минутный документальный фильм «Дурбини ҳақиқат» («Камера правды»), где использованы редкие видеокадры покушения 30 апреля 1997 года на жизнь президента Таджикистана Эмомали Рахмона в городе Худжанд, сообщает портал «Ахбор»

Эти кадры из архива пресс-службы и службы охраны президента и публикуются впервые.

Нилуфар Азиз в своем фильме утверждает, что во время покушения в Худжанд жизнь президенту спас не Якуб Салимов (тогда – начальники таможни Таджикистана), а неизменный главный телохранитель президента Мурод Саидов.

В том покушении весной 1997 года у театра имени Камола в Худжанде, которое было совершено с использованием оружия, гранат и взрывчатых веществ, получили ранения более 50 человек, в том числе президент Эмомали Рахмон и Якуб Салимов. Но президент, получивший ранения в ногу, после короткого осмотра врачей, через полчаса вернулся в зал театра и выступил перед собравшимся, рассказывает Нилуфар Азиз в фильме.

Ранее еженедельник «СССР» также писал, что жизнь президенту в Худжанде в 1997 году спас Мурод Саидов, а не Якуб Салимов.

Якуб Салимов, когда находился в тюрьме, утверждал, что получил ранение во время покушения на президента, когда закрыл его своим телом, и осколки от того ранения до сих пор находятся в его теле и мучают его.

В организации покушения на жизнь президента обвинили нескольких человек, в том числе бывшего спортсмена Хуршеда Абдушукурова по кличке «Тайсон» и Абдулло Абдулладжанова – брата бывшего премьер-министра Таджикистана Абдумалика Абдуллоджанова. «Тайсон» был убит во время покушения, но брат Абдулладжанова и еще один по имени Фирдавс были приговорены к смертной казни.

Через четыре месяца после покушения в Худжанде – в августе 1997 года – Якуб Салимов был обвинен в причастности к вооруженному мятежу под руководством полковника Махмуда Худойбердиева и покинул страну. Его экстрадировали в 2004 году и приговорили к 15 годам лишения свободы. Якуб Салимов вышел на свободу в июне 2016 года и последние четыре года проживает в Душанбе в условиях полуизоляции.

Мурод Саидов за годы верной службы президенту удостоился звания генерал-лейтенанта и сейчас работает начальником Службы охраны президента. Он считается одним из самых влиятельных людей в нынешних правящих кругах Таджикистана.

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