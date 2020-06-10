В Узбекистане за ночь выявили 27 новых случаев коронавируса. Всего 4547

Ташкент

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 10 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4547 (+27).

По данным Минздрава республики, 21 новый случай был выявлен среди граждан, находящихся в Карантинном центре и 6 случаев (город Ташкент 1, Кашкадарьинская область 1, Ташкентская область 4) среди населения.

В настоящее время в стране вылечено 3459 пациентов, уровень выздоровления составляет 76%.