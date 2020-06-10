Пассажиропоток авиакомпаний Монголии сократился на 49%, внутренних грузоперевозок увеличился на 6%

CentralAsia (MNG) - На фоне пандемии коронавируса количество авиапассажиров в Монголии сократилось примерно на 49 процентов, следует из данных статистики.





За первые пять месяцев 2020 года воздушным транспортом было перевезено 263,1 тыс. пассажиров. Количество перевезенных пассажиров сократилось на 253,1 тыс. (49,0%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





В мае 2020 года количество пассажиров достигло 23,0 тыс.и сократилось на 1,5 тыс. (6,1%) по сравнению с предыдущим месяцем.





За первые пять месяцев 2020 года воздушным транспортом перевезено 1,3 тыс. тонн грузов. Перевозимый груз сократился на 872,5 тонн (39,9%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





За первые пять месяцев 2020 года общий объем внутренних грузоперевозок воздушным транспортом достиг 33,3 тонны (2,5%), увеличившись на 1,9 тонн (6,0%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Международные перевозки достигли 1,3 тыс. тонн (97,5%), показав снижение на 874,4 тонн (40,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





В мае 2020 года перевезенные грузы достигли 119,0 тонн и увеличились на 8,0 тонн (7,2%) по сравнению с предыдущим месяцем.





За первые пять месяцев 2020 года выручка от авиаперевозок (внутренних авиалиний) достигла 62,6 млрд тугриков ($22,2 млн), сократившись на 95,9 млрд тугриков ($34,1) или на 60,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





В мае 2020 года выручка достигла 4,0 млрд тугриков ($1,4 млн) и снизилась на 2,7 млрд тугриков ($960 тыс.) - (40,7%) по сравнению с предыдущим месяцем.

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