В России члены избиркомов написали обращение с призывом не участвовать в голосовании по Конституции

Конституция Российской Федерации. Иван Шилов/ИА REGNUM

CentralAsia (CA) - В России члены избирательных комиссий с правом решающего голоса написали обращение с призывом не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию.

В обращении авторы пишут, что будут находиться на участках в течение недели, контактировать с тысячами людей как в помещениях для голосования, так и при поквартирном обходе.

«Участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей.

Подписанты называют голосование 1 июля бессмысленным риском, так как по заявлению главы Центризбиркома Эллы Памфиловой поправки юридически уже приняты, а голосование — это жест доброй воли со стороны президента.

Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами», - говорится в документе.



Документ подписали 108 человек.

Из-за пандемии коронавируса «общероссийское голосование» по поводу поправок в Конституцию, которое планировалось провести 22 апреля, было перенесено.

Поправки в Конституцию России вносятся по инициативе Владимира Путина. Они одобрены Федеральным собранием и Законодательными собраниями регионов. При рассмотрении в Госдуме законопроекта о поправках к Конституции была добавлена норма об обнулении президентских сроков. Она позволит Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году и при условии победы на выборах он сможет оставаться президентом ещё на два срока, до 2036 года. Эту норму, так и ряд других поправок критиковали представители оппозиции, общественные деятели, юристы. Они заявляют, что поправки противоречат основным положениям Конституции.