Таджикистан и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества

- Таджикистан, политика
- 11:43, 10 июня 2020
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CentralAsia (TJ) - Состоялась видео-конференция заместителя министра иностранных дел Таджикистана Музаффара Хусейнзода с послом Великобритании Мэтью Лоусоном и главой представительства Департамента по международному развитию Великобритании (DFID) в Таджикистане Хонором Фланаганом.
Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, стороны в основном обсудили итоги состоявшейся 21 мая 2020 года видео-беседы министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с заместителем министра иностранных дел и международного развития Великобритании Венди Мортон.
Собеседники также подтвердили свою приверженность совместной борьбе с COVID-19 и подчеркнули необходимость дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической областях и сфере безопасности. Также было признано важным партнерство в рамках международных организаций и финансовых институтов.
В ходе беседы таджикская сторона подчеркнула роль Департамента международного развития Соединенного Королевства в смягчении последствий COVID-19 путем осуществления программ по содействию экономическому росту.