CentralAsia (MNG) - Люксембургское агентство по сотрудничеству LuxDev выбрало европейскую компанию INDEPENDENT PROFESSIONAL SERVICES COMPANY (IDOM) в процессе отбора на основе заслуг и конкурса идей для проектирования нового здания, в котором будет размещен Национальный центр сердечно-сосудистых заболеваний (НЦСЗ) в Улан-Баторе, Монголия.

LuxDev уже более 20 лет поддерживает службу здравоохранения Монголии в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые широко распространены среди населения, что делает его одной из основных проблем общественного здравоохранения в стране. Последняя из этих программ сотрудничества касается финансирования проекта здания, в котором будет расположен Национальный центр сердечно-сосудистых заболеваний.





Новый центр интегрирован в общую больницу имени Шастина, с которой он разделяет общие услуги и логистику. Основными факторами, которые обусловил проект, были то, как новое здание должно было быть связано с существующей больницей и ее окружением, предвидение будущих преобразований или расширений, общие каналы и услуги и дифференциация точек доступа и внешнего обращения.

Основными целями дизайна Центра были функциональная ясность, минимизация маршрутов, гибкость, реализация пассивных мер по энергосбережению, а также экологическая и практическая интеграция с окружением доступного участка. Проект также должен реагировать на экстремальные климатические условия и адаптироваться к имеющимся средствам и системам в стране.





Компактный объем был запланирован, прямоугольной форма, где вертикальные связи поляризованы на обоих концах, и программа организована по наваливая различных медицинских отделов на каждом этаже. Технические и логистические помещения расположены в самом верху и в подвале, где вентиляция осуществляется через два выходных окна. Была предложена модулированная оболочка здания, которая включает большие отверстия в комнатах, где пациенты могут приветствовать обильный, но также контролируемый естественный свет.







Общая площадь застройки составляет 15 000 м2, в больнице имеется 80 стандартных коек для госпитализации, 16 коек для неотложной интенсивной терапии и 18 коек для промежуточного ухода, три операционных зала для кардиохирургических операций, 4 лаборатории Cath-Lab, 1 МРТ и 1 сканер для диагностической визуализации. а также несколько кабинетов для консультаций и лечебных процедур. В центре также имеется отделение кардиологической реабилитации, важное учебное и учебное направление для врачей-резидентов и зона телемедицины, которая предлагает поддержку регионам и медицинским центрам по всей стране.

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