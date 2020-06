Узбекистан занял 103-е место в «Глобальном индексе миролюбия»

CentralAsia (UZ) - Мир гораздо менее мирный, чем был 13 лет назад. В последнее десятилетие глобальные показатели миролюбия стабильно снижаются, и минувший год не стал исключением. Такой вывод содержится в опубликованном ежегодном исследовании Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), который анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты. При формировании индекса миролюбия исследуются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.

Узбекистан опустился на один пункт в этом году и занял 103-е место среди 163 стран. В прошлом году страна занимала 102-ую позицию в рейтинге.

Cреди стран Центральной Азии Казахстан расположился на 70-м месте ( в 2019 году- 64-ое), Кыргызстан — на 93-м (95), Таджикистан — на 107-м (105), Туркменистан — на 116-м (115) месте. Монголия занимает 39-ое место в рейтинге. Афганистан, как и в прошлом году, занимает последнее место среди 163 стран.

Глобальный индекс миролюбия (GPI) составляется Институтом экономики и мира на протяжении 14 лет. В основе индекса лежат три категории — «Затяжные конфликты», «Охрана и безопасность» и «Милитаризация»,— включающие в общей сложности 23 индикатора, по которым оцениваются внутреннее и внешнее миролюбие страны. В числе таких индикаторов восприятие преступности в обществе, число убийств и заключенных на 100 тыс. человек населения, доступность оружия, число сотрудников полиции и служба безопасности на 100 тыс. человек населения, участие в вооруженных конфликтах и число жертв в них, военные расходы, политическая стабильность, интенсивность внутренних конфликтов. Авторы индекса также анализируют экономическую ценность миролюбия, тенденции и пути развития мирных обществ.

Как отмечают авторы индекса, сейчас мир гораздо менее мирный, чем был 13 лет назад, когда Индекс миролюбия вышел впервые. В последнее десятилетие глобальные показатели миролюбия стабильно снижаются, и минувший год (оценивается период с марта 2019 года по март 2020 года) не стал исключением. За последние 12 лет это уже девятое годовое снижение показателя миролюбия, и в числе причин этого рост терроризма, усиление конфликтов на Ближнем Востоке, рост региональной напряженности в Восточной Европе и Северо-Восточной Азии, увеличение числа беженцев, политическая напряженность в Европе и США.

Самым мирным регионом мира все годы с появления индекса GPI остается Европа. Самой миролюбивой страной мира с 2008 года является Исландия. В топ-5 также попали Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания. В пятерку худших, кроме Афганистана вошли также Сирия, Ирак, Южный Судан и Йемен. Состав этой пятерки не меняется на протяжении пяти лет.