В нескольких штатах США резко выросли темпы распространения коронавируса, - СМИ

CentralAsia (CA) - В 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Washington Post.

Высокие показатели были замечены в Техасе, Аляске, Аризоне, Нью-Мексико, Арканзасе, Орегоне, Калифорнии, Северной Каролине, Южной Каролине, Флориде, Кентукки, Миссисипи, Теннесси и Юте, а также в Пуэрто-Рико.

Это происходит на фоне тенденции к увеличению числа случаев заражения в сельских районах США, в то время как первая волна инфицирования пришлась на густонаселенные города, такие как Нью-Йорк и Чикаго, говорится в статье.

Как пишет издание, некоторые данные отдельных штатов по коронавирусу не совпадают с данными, отслеживаемыми Washington Post и власти опровергают их.

По последним данным, в США зарегистрировано 1,9 млн зараженных, скончались почти 112 тыс. человек.