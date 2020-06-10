Визит премьер-министра Ли Сянлуна изменил мнения многих сингапурцев о Монголии, - посол Лхагвадорж Төмөр

CentralAsia (MNG) - 2020 год очень важен для посольства Монголии в Сингапуре, поскольку мы отмечаем 50-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Сингапуром. Как посол Монголии в Сингапуре с 2015 года, я хотел бы пожелать всем счастливого юбилея, здоровья и процветания, пишет посол Лхагвадорж Төмөр.

Официальный визит премьер-министра Ли Сянлуна в Монголию в связи с участием в Азиатско-европейской встрече (АСЕМ) в июле 2016 года стал историческим событием для дипломатических отношений, поскольку это был первый в истории визит премьер-министра Сингапура в Монголию.

Официальный визит премьер-министра Ли Сянлуна в Монголию в связи с участием в Азиатско-европейской встрече (АСЕМ) в июле 2016 года стал историческим событием для дипломатических отношений, поскольку это был первый в истории визит премьер-министра Сингапура в Монголию.

Мистер и миссис Ли наслаждались визитом с обычной прогулкой по центру Улан-Батора, посещением монастыря Гандантэгчинлин, встречами с сингапурцами, которые живут в Монголии, а также с монголами, окончившими сингапурские учебные заведения, и посещением Статуи Чингисхана и музей в Цонжин Болдог. Визит был хорошо задокументирован и передан Channel News Asia, и это открыло глаза многим сингапурцам о Монголии.

Мистер и миссис Ли наслаждались визитом с обычной прогулкой по центру Улан-Батора, посещением монастыря Гандантэгчинлин, встречами с сингапурцами, которые живут в Монголии, а также с монголами, окончившими сингапурские учебные заведения, и посещением Статуи Чингисхана и музей в Цонжин Болдог. Визит был хорошо задокументирован и передан Channel News Asia, и это открыло глаза многим сингапурцам о Монголии.

«Сингапурцы всегда называют свою страну Маленькой красной точкой в мире, но на самом деле эта страна может многое предложить миру благодаря своей уникальной истории и устойчивости, чтобы противостоять любым проблемам, которые могут возникнуть в политике, бизнесе и обществе, чтобы стать единым целым», - отметил посол Монголии. «И Сингапур, и Монголия являются небольшими государствами, окруженными гораздо более крупными соседями и экономиками, но оба они гордятся тем, что могут выступать в качестве равных членов Организации Объединенных Наций, а также ряда престижных международных организаций, способствующих установлению мира и согласия в наших общинах».

«Сингапурцы всегда называют свою страну Маленькой красной точкой в мире, но на самом деле эта страна может многое предложить миру благодаря своей уникальной истории и устойчивости, чтобы противостоять любым проблемам, которые могут возникнуть в политике, бизнесе и обществе, чтобы стать единым целым», - отметил посол Монголии. «И Сингапур, и Монголия являются небольшими государствами, окруженными гораздо более крупными соседями и экономиками, но оба они гордятся тем, что могут выступать в качестве равных членов Организации Объединенных Наций, а также ряда престижных международных организаций, способствующих установлению мира и согласия в наших общинах».

«Живя и работая в Сингапуре, я и наши семьи обнаружили, что в Сингапуре так много разнообразия и синергии, чтобы людям было комфортно жить бок о бок. Несмотря на то, что территория небольшая, драгоценная и редкая, Сингапур предлагает своим гостям множество парков и зон отдыха, чтобы люди чувствовали себя ближе к природе, например, Парк птиц Джуронг и остров Пулау Убин. Монголы по своей природе кочевые и сильно привязаны к природе и всегда жаждут ветра, огромного пространства и гор. Мне интересно, что многие сингапурцы чувствуют то же самое и посещают Монголию с той же целью. Таким образом, я уверен, что, несмотря на климатический контраст и культурные различия, и сингапурцы, и монголы по-прежнему находят сильную привязанность друг к другу в качестве миролюбивых и предприимчивых первооткрывателей», - подчеркнул посол.