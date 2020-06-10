Тайвань пожертвовал Монголии 200 000 масок для лица

CentralAsia (MNG) - Правительство Тайваня пожертвовало 200 000 масок для лица, чтобы поддержать борьбу Монголии против пандемии COVID-19.

Представитель Тайваня в Монголии Грейс Ло сказала: «Правительства Тайваня и Монголии очень эффективно борются с инфекционными заболеваниями. Тайвань имеет возможность производить до двух миллионов лицевых масок в день, и в феврале этого года правительство Тайваня и частный сектор объединили свои усилия и создали Национальную группу по изготовлению масок. В результате было открыто 90 новых линий по производству масок, производящих 20 миллионов масок в день. Тайвань является вторым по величине в мире производителем масок для лица, и в апреле страна начала жертвовать маски странам, которые в них остро нуждаются. Мы надеемся, что эти маски помогут защитить здоровье и безопасность врачей и персонала».