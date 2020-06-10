Тайвань пожертвовал Монголии 200 000 масок для лица

- Монголия, происшествия
- 12:42, 10 июня 2020
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CentralAsia (MNG) - Правительство Тайваня пожертвовало 200 000 масок для лица, чтобы поддержать борьбу Монголии против пандемии COVID-19.
В своем выступлении на церемонии передачи Д.Нямхуу, директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), сказал: «Маски для лица являются наиболее важным и эффективным средством профилактики заболеваний. COVID-19 передается через дыхательные капельки, поэтому людям крайне рискованно не носить маску».
Он также поблагодарил представительство Тайваня за заботу о здоровье и безопасности врачей и персонала, работающих на передовой линии в борьбе с пандемией COVID-19.
Представитель Тайваня в Монголии Грейс Ло сказала: «Правительства Тайваня и Монголии очень эффективно борются с инфекционными заболеваниями. Тайвань имеет возможность производить до двух миллионов лицевых масок в день, и в феврале этого года правительство Тайваня и частный сектор объединили свои усилия и создали Национальную группу по изготовлению масок. В результате было открыто 90 новых линий по производству масок, производящих 20 миллионов масок в день. Тайвань является вторым по величине в мире производителем масок для лица, и в апреле страна начала жертвовать маски странам, которые в них остро нуждаются. Мы надеемся, что эти маски помогут защитить здоровье и безопасность врачей и персонала».
По состоянию на 7 июня Тайвань успешно преодолел четвертую латентную фазу COVID-19. Тайвань считается одной из самых успешных стран по сдерживанию коронавируса. Общее число заболевших с начала эпидемии там составило всего 440 человек, из них семеро скончались. Уже с 7 мая на Тайване нет ни одного нового подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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