Китайские журналисты выяснили, насколько эффективна защита многоразовых масок

CentralAsia (CA) - В период пандемии медицинские маски стали неотъемлемой частью повседневной жизни, но до сих пор возникают вопросы о том, как правильно их носить. Кроме того, появились многоразовые маски. Корреспондент «Синьхуа» выяснил, насколько они эффективны и можно ли ими заменить одноразовые маски. Материал перевело ИноСми.

Профилактика и контроль эпидемии новой коронавирусной пневмонии стали нормой, а медицинские маски превратились в стандартный атрибут повседневной жизни. Однако все еще возникают вопросы относительно масок: например, когда нужно надевать, а когда снимать маску, каким образом их правильно хранить, а главное — можно ли заменить одноразовые маски многоразовыми?

В последнее время многие китайские научно-исследовательские организации и предприятия разрабатывают многоразовые маски. Насколько эффективна их защита? Доступная ли у них цена? Относятся ли к этому товару на рынке с одобрением?

Многоразовые маски появились в продаже, и цена на них намного выше, чем на одноразовые маски такого же типа

В последнее время на рынке появилось множество видов масок для многократного использования.

Как говорят специалисты этой отрасли, маска состоит из трех слоев: внутренний и внешний слои выполняются из нетканых материалов, а слой посередине — это нетканое полипропиленовое полотно, которое называют «сердцем» маски или мембраной. Трехслойное полотно играет роль защиты от пыли и вирусов благодаря принципам физического барьера и электростатического притяжения. Высокая температура, спирт, радиация и другие методы дезинфекции могут разрушить внутреннюю структуру нетканого полипропиленового полотна, что приведет к потере фильтрующего эффекта, поэтому обычные маски нельзя использовать повторно.

Ключ к разработке многоразовых масок — найти бактериостатические материалы или фильтровальные материалы, которые могут противостоять традиционным методам стерилизации.

Глава компании в Гуанчжоу Юань Цзяньхуа сказал, что его предприятие использует нетканые материалы, обработанные органосиланом, в качестве внутреннего и внешнего слоев маски для защиты от вирусов и бактерий. Такую маску можно эффективно использовать в течение 7 дней непрерывно. В другом продукте используется мембрана из политетрафторэтилена (тефлона), которую можно дезинфицировать путем стерилизации в кипящей воде, стирки или очищения с распылением медицинского спирта, не ухудшая при этом фильтрующий эффект, и эту маску можно использовать более 7 дней.

В презентации продукта «многоразовой наномаски» с использованием материала на основе политетрафторэтилена указано, что эффективность фильтрации при использовании тефлоновой маски с наномембранным фильтром может достигать более 96%, и срок службы у этой маски «более длинный», чем у традиционной маски из полипропилена. Она может выдерживать такие методы дезинфекции, как стерилизация в кипящей воде и распыление спирта. «Если маску носить правильно и у нее не будет повреждений, ее можно использовать снова после дезинфекции».

Данные из открытых источников показывают, что компании в Шанхае и Пекине объявили о разработке многоразовых масок с использованием графеновых и наноматериалов.

По имеющимся данным, цена масок многоразового пользования будет выше, чем у одноразовых масок того же типа. Например, цена упаковки из десяти многоразовых наномасок составляет 60 юаней, то есть в среднем 6 юаней за одну маску.

В настоящее время некоторые продукты еще не получили медицинских сертификатов и продаются только в супермаркетах и ​​на платформах электронной коммерции. Репортер провел поиск в некоторых интернет-магазинах и обнаружил, что цена за многоразовую маску колеблется от четырех-пяти юаней до нескольких десятков юаней.

Являются ли маски многоразового пользования надежными?

В ходе расследования журналист обнаружил, что качество этих многоразовых масок было различным. То же самое можно сказать и про эффективность фильтрации.

Отчет об испытаниях многоразовой маски, проведенных инспекцией по контролю качества медицинского оборудования и инструментов провинции Гуандун, показал, что после трех дней использования некоторые образцы по-прежнему демонстрировали более 95% эффективности бактерицидного фильтра. В отчете, выпущенном ООО «Гуанчжоуская компания по инспекции, тестированию и сертификации» указано, что эффективность фильтров масок многоразового использования, произведенных определенной компанией, «соответствуют требованиям стандарта» после десятикратной дезинфекции.

Есть также некоторые маски, которым требуются улучшения с точки зрения устойчивости и зрелости технологий. Например, при проверке на месте Инспекцией по контролю качества медицинского оборудования и инструментов провинции Гуандун обнаружилось, что, если легко потереть некоторые фильтровальные материалы, они сразу отваливаются, кроме того, воздухопроницаемость таких масок весьма посредственная — после длительного ношения в них становится тяжело дышать. Отчет об испытаниях также показал, что эффективность бактериальной фильтрации некоторых образцов упала до 82% после нескольких дней использования.

Обнаружено, что многие потребители сомневаются в эффективности защиты таких многоразовых масок. Господин Ван, житель Гуанчжоу, отметил: «У меня совершенно нет уверенности в том, сможет ли многоразовая маска продемонстрировать эффективность, заявленную производителем, и соответствует ли она вообще стандартам индивидуальной санобработки».

Среди оценок многоразовых наномасок пользователями на платформе электронной коммерции журналист обнаружил, что многие потребители говорят о том, что возможность многократного использования значительно уменьшила их объем использования масок. Некоторые пользователи в комментариях предложили использовать маски повторно после стирки в горячей воде, но у них нет уверенности в эффективности защиты наномасок от вирусов и бактерий. Гораздо больше покупателей считают, что маски слишком дорогие.

Какие перспективы у многоразовых масок?

На фоне нормализации эпидемической ситуации спрос на маски на китайском рынке продолжит оставаться высоким.

Некоторые специалисты в данной отрасли полагают, что в долгосрочной перспективе зависимость китайского населения от одноразовых масок станет неустойчивой, поэтому крайне важно сейчас увеличить частоту использования одной маски.

Тем не менее руководитель отдела промышленного развития Бюро промышленности и информационных технологий в городе Гуанчжоу, считает, что новые продукты, выходящие на рынок, требуют долгосрочной проверки практического применения и крупных капиталовложений. Цена относительно высока, а первоначальное признание рынка невелико, и это объективно приводит к таким проблемам, как разрыв производства и применения, а также трудностям в продвижении и применении инновационных продуктов.

С увеличением объема поставок масок в Китае цены на одноразовые маски продолжают снижаться, потребительский спрос на маски многоразового пользования также упал, что привело к слабой мотивации предприятий для проведения исследований и разработок.

Хуан Миньцзю, заведующий лабораторией Инспекции по контролю качества медицинского оборудования и инструментов провинции Гуандун, предложил увеличить поддержку исследований и разработок в области многоразовых масок, и заявил, что следует поощрять соответствующие научно-исследовательские учреждения и предприятия к технологическим прорывам для улучшения качества продукции при одновременном снижении цен на продукцию для удовлетворения потребительского спроса. Кроме того, отделения контроля качества должны как можно скорее ввести соответствующие стандарты для многоразовых масок, чтобы потребители могли не волноваться о качестве.

Ряд опрошенных представителей отрасли считает, что для уменьшения загрязнения окружающей среды использованными масками необходимо обеспечить тесную связь с текущей работой по сортировке отходом, чтобы использованные маски правильно утилизировались.