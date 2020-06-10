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  10 июня 2020
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В России число зараженных коронавирусом превысило 490 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки зарегистрировано 8404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня сообщил оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 924 (34,8%).

Всего в стране на сегодняшний день нарастающим итогом выявлено 493 657 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 13,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 290,6 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 318 274 человека.

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