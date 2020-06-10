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  10 июня 2020
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Глава Ферганской области и губернатор Баткенской области КР обсудили проблемы анклава Сох

CentralAsia (UZ) -  В административном центре Баткенской области Кыргызстана - городе Баткене 9 июня прошла встреча глав Ферганской области Шухрата Ганиева и губернатора Баткенской области КР Алишера Абдрахманова.

Как сообщили в Ферганской областной администрации, в двусторонней встрече приняли участие руководители пограничных войск, служб безопасности, органов внутренних дел, таможенных органов, а также региональные прокуроры и члены правительства Кыргызской Республики.

«Члены делегации Кыргызстана подчеркнули, что не будет никаких препятствий или проблем для свободного перемещения людей из страны в анклав Сох и посёлки Шохимардон и Ёрдон. Движение грузовых автомобилей, перевозящих продукты питания, товары народного потребления и строительные материалы, также не будет ограничено», - отмечается в сообщении администрации.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалось использование трансграничных водных ресурсов и пастбищ.

В Баткенской области Кыргызстана, на границе с узбекистанским анклавом Сох, 31 мая во время совместной очистки оттоков воды родника Чашма произошел конфликт между жителями узбекистанского села Чашма анклава Сох и кыргызстанского села Чечме. Согласно официальной информации, жители не поделили источник с водой, вспыхнувшая словесная перепалка переросла в противостояние, в ход пошли камни.

По официальным данным, во время столкновений, связанных с применением огнестрельного оружия пострадали 187 человек в Узбекистане и 25 в Кыргызстане.

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