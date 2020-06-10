[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский фитнес-клуб открыл свой филиал в Дубае. Видео

CentralAsia (MNG) -  Монгольская компания «Fitness Agency», занимающаяся спортивными центрами, открыла свой филиал в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

«Fitness Agency», комплексная компания по фитнесу, работает с 2020 года. Она уникальна тем, что предоставляет широкий спектр услуг для людей, включая обучение в классе и онлайн-сервисы.

2

«Fitness Agency» - первая компания такого рода, вышедшая на зарубежные рынки из Монголии и открывшаяся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Команда компании стремится внедрить новые стандарты фитнес-услуг, сказала Н.Анужин, директор компании и двукратная золотая призерша чемпионата мира.

3

«Люди, которые хотят быть в форме, сталкиваются с вопросом, с чего начать, к кому пойти и в какой спортзал пойти. В некотором смысле это означает, что когда я впервые начала учиться, проблемы, с которыми я столкнулась, были легко решены для других людей. Наше обучение доступно со всего мира. Опытные преподаватели, которые преуспели в азиатских и мировых соревнованиях, обучают и предоставляют программы тренировок и диет», - добавила она.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В США состоялись первые слушания по делу бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда
  • Коронавирус завоевал больше территорий, чем Чингисхан, достигнув всех частей суши, морей и океанов, и даже воздушного пространства, - вице-министр энергетики Монголии
  • На границе Туркменистана и Ирана открыли новый автомобильный мост


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com