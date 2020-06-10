Монгольский фитнес-клуб открыл свой филиал в Дубае. Видео

CentralAsia (MNG) - Монгольская компания «Fitness Agency», занимающаяся спортивными центрами, открыла свой филиал в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

«Fitness Agency», комплексная компания по фитнесу, работает с 2020 года. Она уникальна тем, что предоставляет широкий спектр услуг для людей, включая обучение в классе и онлайн-сервисы.





«Fitness Agency» - первая компания такого рода, вышедшая на зарубежные рынки из Монголии и открывшаяся в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.





Команда компании стремится внедрить новые стандарты фитнес-услуг, сказала Н.Анужин, директор компании и двукратная золотая призерша чемпионата мира.



«Люди, которые хотят быть в форме, сталкиваются с вопросом, с чего начать, к кому пойти и в какой спортзал пойти. В некотором смысле это означает, что когда я впервые начала учиться, проблемы, с которыми я столкнулась, были легко решены для других людей. Наше обучение доступно со всего мира. Опытные преподаватели, которые преуспели в азиатских и мировых соревнованиях, обучают и предоставляют программы тренировок и диет», - добавила она.



Коронавирус в Монголии

Карта распространения