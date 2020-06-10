В ряде городов Туркменистана ввели продуктовые карточки

CentralAsia (TM) - Вслед за другими городами Балканского велаята в г. Туркменбаши ввели карточную систему отпуска в государственных магазинах базовых продуктов по субсидированным ценам.Об этом сообщает издание turkmen.news.

Сообщается, что карточки представляют собой обычную школьную тетрадь, к которой прикреплена справка о составе семьи и таблица, демонстрирующая полученный в текущем месяце объем того или иного продукта.

Среди субсидированных государством продуктов – куриное мясо (целая тушка либо окорочка), мука первого сорта, сахар, подсолнечное масло и хлопковое масло «Ахал». Все вкладыши из домоуправления подкреплены печатью и подписью начальника.

Как сообщили источники издания, пайки в магазинах минимальные – по килограмму или меньше, и выдаются семье на месяц. На базарах эти же наименования продуктов доступны в неограниченном количестве, но по цене в два раза выше. Для многих жителей Туркменбаши цены на базаре неподъемные, особенно сейчас, когда по решению Гурбангулы Бердымухамедова туристическая зона «Аваза» закрылась на весь отпускной сезон.

В Туркменистане уже несколько лет наблюдается продовольственный кризис. Из-за низкого уровня благосостояния местного населения люди предпочитают покупать базовые продукты в государственных магазинах, в которых цены ниже рыночных. Перед подобными торговыми точками регулярно выстраиваются очереди за лимитированными продуктами.

Отпуск продовольствия, согласно прописке, ввели и в других регионах страны: в Дашогузе, Лебапе и Мары.