Карантин предотвратил миллионы смертей от коронавируса, - исследование

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CentralAsia (CA) - Исследователи оценили эффект мер, направленных против распространения коронавируса, в 11 европейских странах. Эффект оказался огромным, пишет австрийское издание Der Standard.

По мнению ученых, меры, направленные против пандемии коронавируса в 11 европейских странах, включая Австрию, предотвратили по состоянию на начало мая около 3,1 млн смертей. Введение ограничительных мер способствовало контролю за течением пандемии, сообщают в научном журнале Nature ученые из имперского колледжа Лондона, проанализировавшие статистику смертности.

Во втором исследовании другая команда ученых сообщает, что по состоянию на 6 апреля меры, принятые в шести рассмотренных ими странах, предотвратили около 530 млн случаев заражения. Ученые проанализировали ход заражения в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции и США и также представили свои выводы в журнале Nature. «Я думаю, ни одно человеческое предприятие не спасло за такое короткое время столько жизней», - сказал руководитель исследования Соломон Хсианг из Калифорнийского университета в Беркли.

Исследователи из команды Самира Бхатта и Сета Флаксмана из Имперского колледжа Лондона положили в основу своей модели данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) о смертности от Covid-19 и изучили изменение числа заражений и индекс репродукции вируса, то есть среднее количество людей, которых заражает инфицированный человек. Они сравнили влияние ограничительных мер до 4 мая со сценарием, при котором индекс репродукции оставался бы неизменным с начала пандемии. Так они выяснили, сколько людей, вероятно, умерло бы без принятия мер.

В начале пандемии индекс репродукции во всех изученных 11 европейских странах составлял в среднем 3,8. То есть в среднем 10 инфицированных людей заражали 38 других людей. Если бы эта тенденция беспрепятственно продолжалась бы, то, например, в Австрии к началу мая от Covid-19 дополнительно умерли бы 65 тыс. человек, пишут авторы исследования, которые при этом не учитывали перегрузку системы здравоохранения.

Во всех рассмотренных странах индекс репродукции упал в результате принятия мер до значений ниже 1. Этот результат перекликается и с исследованиями, проведенными в отдельных странах. «Наш анализ свидетельствует также о том, что в этих странах было значительно больше заражений, чем предполагалось», - отмечает Бхатт. Всего исследователи исходят из 12-15 млн зараженных в 11 странах, говорится в статье.

Так, в Австрии, по оценке ученых, по состоянию на 4 мая SARS-CoV-2 было заражено около 0,8% населения. В Германии - около 0,85%, в Норвегии - около 0,46%, в Бельгии - около 8%, в Испании, Великобритании и Италии - около 5%. В Швеции, которая привлекла к себе всеобщее внимание мягкой ограничительной политикой, ученые оценили вероятное распространение вируса среди населения в 3,7%.

В среднем, по мнению исследователей, индекс репродукции сократился в результате принятых ограничительных мер на 82%.

Перевод: ИноПресса