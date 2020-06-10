В Улан-Баторе ведется подготовка к вводу в эксплуатацию двухэтажных автобусов

CentralAsia (MNG) - Госкомпания «Пассажирский транспорт III» приобрела 10 двухэтажных электрических автобусов, 36 обычных электрических автобусов, 15 зарядных устройств и 4 электрические подстанции, а также обеспечила подготовку к реконструкции технического парка.
Электрические двухэтажные автобусы и школьные автобусы были привезены в страну в рамках усилий губернатора столицы и мэра Улан-Батора С.Амарсайхана по улучшению услуг общественного транспорта и снижению пробок на дорогах в столице.
900-950 автобусов ежедневно доставляют 600-650 тысяч человек в город Улан-Батор с населением 1,5 миллиона человек. Однако за последние 10 лет автобусы не были улучшены, и граждане жаловались на проблему с транспортом.
Двухэтажный автобус имеет высоту 4,2 метра и может перевозить в общей сложности 70 человек.
Один из электрических автобусов, который мы сейчас тестируем, едет на одной зарядке с 06:00 до 23:00. Двухэтажный автобус также может обслуживать в такое время от одной зарядки. Мы планируем запустить двухэтажных автобусов в эту субботу, подключив камеры автобусов к онлайн-системе и оснастив их специальными устройствами, - сказал Б. Цолмон, председатель госпредприятия «Пассажирский транспорт III».
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