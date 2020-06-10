В США демонстранты сбросили в воду статую Христофора Колумба. Видео

Фото: NBC12.com

CentralAsia (CA) - В штате Вирджиния около 1000 участников протеста сбросили в воду статую Христофора Колумба, сообщает New York Post.

«Мы должны начать с того, с чего все начиналось. Мы должны начать с людей, которые первыми пришли на эту землю», - заявил один из участников акции.

Ранее сообщалось, что протестующие в Великобритании с помощью веревок снесли с постамента бронзовую статую известного работорговца и парламентария XVII века Эдварда Колстона, которая неоднократно становилась причиной разногласий в городе.

Волна протестов проходит в США и некоторых странах Европы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полиции при задержании.