В США демонстранты сбросили в воду статую Христофора Колумба. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 15:05, 10 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В штате Вирджиния около 1000 участников протеста сбросили в воду статую Христофора Колумба, сообщает New York Post.
«Мы должны начать с того, с чего все начиналось. Мы должны начать с людей, которые первыми пришли на эту землю», - заявил один из участников акции.
Ранее сообщалось, что протестующие в Великобритании с помощью веревок снесли с постамента бронзовую статую известного работорговца и парламентария XVII века Эдварда Колстона, которая неоднократно становилась причиной разногласий в городе.
Волна протестов проходит в США и некоторых странах Европы после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полиции при задержании.