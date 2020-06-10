Суд Турции заново рассмотрит дело о смерти девушки из Узбекистана в доме турецкого депутата

CentralAsia (UZ) - Дело 23-летней гражданки Узбекистана Надиры Кадыровой, погибшей в 2019 году в Анкаре, будет рассмотрено Конституционным судом Турции. Об этом сообщили СМИ. ссылаясь на турецкого адвоката Ильяса Догана.

Сообщается, что адвокат подал ходатайство о рассмотрении дела в Конституционный суд Турции.

В своем заявлении адвокат заявил, что дело Надиры Кадыровой не было расследовано в достаточной степени и, что в ходе следствия были нарушены принципы расследования.

По словам Ильяса Догана, местная прокуратура пришла к выводу, что Надира Кадырова «покончила с собой», но что ряд предметов в комнате, где проживала девушка, ставит под сомнение этот вывод.

23-летняя уроженка Джизакской области Узбекистана Надира Кадырова, работала сиделкой в доме депутата Партии справедливости и развития Турции, генерала в отставке Ширина Унала и присматривала за его пожилой матерью. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, молодая девушка умерла в больнице спустя час после получения огнестрельного ранения в сердце. Во время трагедии депутат и члены его семьи находились в доме.

Загадочная смерть Надиры Кадыровой вызвала большой резонанс в турецких СМИ.