Пресс-секретарь Путина опроверг сообщения о занижении числа смертей от коронавируса в России

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу СNN рассказал о причине низкой смертности от коронавируса в России.



По его словам, низкая смертность от коронавируса в стране обусловлена не манипуляциями со статистикой, а эффективностью российской системы здравоохранения.

На заявление журналиста о том, что показатели смертности в России вызывают подозрения в манипуляциях с цифрами, Песков ответил: «Я не согласен с этим. Вы никогда не задумывались о том, что российская система здравоохранения может быть более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?».

«Наша страна использует максимально возможное количество тестов на коронавирус. Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете», - добавил он, объясняя число выявляемых случаев коронавируса.

На данный момент Россия по числу зараженных коронавирусом в мире занимает третье место после США и Бразилии. При этом показатели смертности от коронавируса в России заметно ниже, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. По состоянию на 10 июня в России на 493 тыс. выявленных случаев коронавируса приходится 6358 смертей.

Ранее западные СМИ публиковали материалы, в которых на основе данных о смертности в Москве и Петербурге делали выводы о том, что официальная статистика в России может занижаться.