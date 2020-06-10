В Таджикистане ввели уголовное наказание за распространение заболеваний

CentralAsia (TJ) - На заседании Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана 10 июня депутаты приняли законопроект, предусматривающий от 2 до 5 лет тюремного заключения за распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих, при повторном случае – от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает радио Озоди, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях Таджикистана был инициирован министерством юстиции. Музаффар Ашуриён, министр юстиции, сказал в парламенте, что наказание предусмотрено и в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических правил.

На заседании парламента были одобрены и приняты поправки, предусматривающие штрафные санкции за выход на улицу без защитной маски – в размере от 2 до 5 расчетных показателей (от 116 до 290 сомони). Один расчетный показатель составляет 58 сомони.

Также предусмотрена ответственность за распространение заведомо недостоверной информации о пандемии в СМИ и соцсетях: для физических лиц штрафы в размере от 10 до 20 расчетных показателей, для юридических лиц – в размере от 150 до 200 показателей для расчетов.