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  10 июня 2020
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Власти Ферганской области отправили караван гумпомощи в анклав Сох

CentralAsia (UZ) -  Хокимият Ферганской области отправил с Сохский район благотворительный караван продовольствия, строительных материалов и других предметов первой необходимости для населения анклава. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

В 2020-2022 годах на комплексное развитие Сохского района планируется выделить 500 млрд. сумов ($49,5 млн). В частности, Ферганское областное предприятие электрических сетей предоставило населению района оборудование на сумму более 2 млрд. 251 млн. сумов (более $223 тыс), в том числе 16 трансформаторов, 80 бетонных столбов, более 70 километров силовых кабелей.

ООО «Худудгаз Фергана» отправило баллоны со сжиженным газом в 11 специальных транспортных средствах, а жители махалии "Беруни" Узбекистанского района Ферганской области отправили 5 тонн муки в Сох. Современное медицинское оборудование предоставлено областным управлением здравоохранения.

"Сегодня в Сохском районе более тысячи молодых людей регулярно занимаются спортом, - сказал начальник областного управления физической культуры и спорта Муроджон Дадабоев. Мы дарим молодежи района 20 видов спортивного инвентаря на сумму более 600 миллионов сумов ($59,5 тыс)".

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